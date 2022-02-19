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    Beşiktaş'ta 3 yerli için karar verildi

    Beşiktaş'ta 3 yerli için karar verildi

    Beşiktaş’ta sezon sonu sözleşmeleri bitecek Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup, teklif edilen rakamları kabul etmedikleri takdirde yollar ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 10:26
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    Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek futbolcularla ilgili politikasını netleştirdi.

    Hürriyet'in haberine göre; Cyle Larin ve Güven Yalçın ile daha önce görüşüp tekliflerini bildiren siyah beyazlılar, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup’la da önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Gökhan, Mehmet ve Oğuzhan, önerilen rakamları kabul ederlerse kalacaklar.

    Beşiktaş ta 3 yerli için karar verildi #1

    YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

    Bu oyuncuların menajerleriyle ön görüşme yapıp sözleşme yenilemek istediklerini bildiren siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde para konusunu konuşmak için yeniden bir araya gelecek.

    Teklif edilecek miktarları belirleyen yönetim, rakamlarda artırıma gitmeyi düşünmüyor.

    Uzun süredir kadro dışı olan Jeremain Lens, Fabrice N’Sakala, Adem Ljajic ve Douglas ise kesinlikle takımda tutulmayacak ve sezon bitiminde yollar ayrılacak.

    Beşiktaş ta 3 yerli için karar verildi #2


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