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Beşiktaş'ta 4 isim Kasımpaşa maçında yok

Beşiktaş'ta 4 isim Kasımpaşa maçında yok

Beşiktaş'ta milli takımda sakatlanan Hasic ile koronavirüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ayrıca kart cezalısı olan Ghezzal da bu mücadelede oynayamayacak.