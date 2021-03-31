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- Beşiktaş'ta 4 isim Kasımpaşa maçında yok
Beşiktaş'ta 4 isim Kasımpaşa maçında yok
Beşiktaş'ta milli takımda sakatlanan Hasic ile koronavirüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ayrıca kart cezalısı olan Ghezzal da bu mücadelede oynayamayacak.
- Haber Merkezi
- 31.03.2021 - 14:43
- Güncelleme : 31.03.2021 - 16:02
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Pazar günü oynanacak zorlu maç öncesi siyah-beyazlılarda, milli takım kamplarına giden 11 futbolcunun 4'ü karşılaşmada forma giyemeyecek.
GÖKHAN TÖRE İYİLEŞTİ
Bosna Hersek U21 takımında sakatlanan Hasic'in yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan Cenk ve Dorukhan, Kasımpaşa maçında yok. Sarı kart cezalısı Ghezzal da mücadelede görev yapamayacak.
Diğer taraftan sakatlığını atlatan Gökhan Töre ise hazır durumda.
GHEZZAL'IN YERİNE N'KOUDOU
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, cezalı olan Ghezzal'ın yerine sağ kanatta N'Koudou'ya şans vereceği öğrenildi.
Muhtemel 11 şu şekilde: