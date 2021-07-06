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    Beşiktaş'ta 4 oyuncuyla yeni sözleşme

    Beşiktaş'ta 4 oyuncuyla yeni sözleşme

    Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile sözleşme yenilendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 19:44
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 19:51
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    Beşiktaş, sözleşmesinin sonuna gelen 4 oyuncusuyla yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

    Siyah beyazlılar, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

    BEŞİKTAŞ, 4 OYUNCUSUYLA SÖZLEŞME YENİLEDİ

    Beşiktaş'ın transfer videosunda Atiba Hutchinson "Yılların bir önemi yok, ne zaman bir ihtiyacınız olursa ben buradayım" mesajını verirken, Necip Uysal ise "Ben hep buradayım, Beşiktaş ailedir." dedi.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz." ifadelerini kullanıldı.

    Beşiktaş'ta 4 oyuncuyla yeni sözleşme VİDEO

    Beşiktaş ta 4 oyuncuyla yeni sözleşme #1

    Beşiktaş ta 4 oyuncuyla yeni sözleşme #2

    Beşiktaş ta 4 oyuncuyla yeni sözleşme #3

    Beşiktaş ta 4 oyuncuyla yeni sözleşme #4

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