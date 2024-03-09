Beşiktaş'ta 4 transfer için harekete geçti Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı yönetimin takip ettiği isimlerde ortaya çıktı. İşte detaylar...

ensonhaber.com

Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına başladı.

Yönetim, teknik direktör Fernando Santos ile görüşmesinde 10 yabancının gönderilip yerlerine 4 transfer yapılması konusunda fikir birliğine vardı.

Beşiktaş'ta oğrudan 11'de oynayıp, takıma fayda sağlayacak kaliteli oyunculara gidilecek. Bu kapsamda Vincent Aboubakar ile yollar ayrılıp yerine santrfor alınacak, Ante Rebic'i gönderip sol kanat takviyesi yapılacak.

Ayrıca stoper için de görüşmelerin sürdüğü ve orta sahaya da bir yabancı oyuncu düşünüldüğü ifade edildi.

Ben Yedder ve Martial takipte

Siyah-beyazlıların listesinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerin dikkat çektiği belirtildi.

Savunma için Union Berlin'in tecrübeli stoperi Robin Knoche ve Atletico Madrid'den ayrılacak Stefan Savic'in öne çıktığı öğrenildi.

Hücuma kalite sağlamak adına da Monaco ile kontratı son bulacak Wissam Ben Yedder ile Manchester United'dan ayrılacak Anthony Martial'in durumlarının yakından takip edildiği vurgulandı.