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- Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 13:43
- Güncelleme : 03.01.2022 - 14:01
Beşiktaş, TFF Süper Kupa Finali'nde Antalyaspor ile çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Katar'da Süper Kupa maçına çıkacak Beşiktaş'ta, beş futbolcu kadroya alınmadı.
Siyah-beyazlı takımın Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nin üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Katar'a götürülmeyeceğini duyurdu.
KULÜP AÇIKLAMASI
"Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir."