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    Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı

    Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı

    Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 5 oyuncu kadroya alınmadı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 14:01
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    Beşiktaş, TFF Süper Kupa Finali'nde Antalyaspor ile çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

    Katar'da Süper Kupa maçına çıkacak Beşiktaş'ta, beş futbolcu kadroya alınmadı.

    Siyah-beyazlı takımın Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nin üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Katar'a götürülmeyeceğini duyurdu.

    KULÜP AÇIKLAMASI

    "Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

    Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir."

    Beşiktaş ta 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı #1

    Beşiktaş ta 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı #2


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