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    Beşiktaş'ta 5 isme yol göründü: Hedef, 20 milyon euroluk takım bütçesi

    Beşiktaş'ta 5 isme yol göründü: Hedef, 20 milyon euroluk takım bütçesi

    Beşiktaş'ta sezon sonu 5 isimle yolların ayrılması beklenirken, 7 futbolcunun durumu ise belirsizliğini koruyor. Yönetimdeki hedef ise takımın bütçesini 45 milyon eurodan 25 milyon euroya indirmek.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 14:46
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    Beşiktaş yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürürken takım bütçesini düşürmek için de operasyona hazırlanıyor.

    Kulüpte hedef, halen 45 milyon euro seviyesinde olan takımın bütçesini 25 milyon euro bandına kadar indirmek.

    2021-22 sezonun tamamlanmasıyla birlikte Kartal ilk olarak oynamadan para kazanan 4 oyuncusuyla vedalaşarak önemli bir gider kaleminden kurtulacak.

    5 İSİM KESİN GİDİYOR: 7.8 MİLYON EURO EK MALİYET BİTİYOR

    Kadro dışı bırakılmalarına karşın oynayabilecekleri takımlara gitmek yerine siyah beyazlılarda takımdan ayrı idmana çıkmayı tercih eden Adem Ljajic, Jermain Lens, Fabrice N’Sakala ve Douglas’ın sezon sonu sözleşmeleri bitiyor.

    Bu oyuncularla birlikte yine sözleşmesi biten Ajdin Hasic ile de devam edilmeyecek. Sadece bu 5 oyuncunun ayrılması kulübün 7.8 milyon euro ek maliyetten kurtulması anlamına geliyor.

    Beşiktaş ta 5 isme yol göründü: Hedef, 20 milyon euroluk takım bütçesi #1

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    Yine sözleşmeleri sona eren Vida, Larin, Oğuzhan, Güven, Gökhan Töre, Atiba ve Mehmet Topal’ın durumları belirsiz. Bu futbolcuların da maaş maaliyeti 7.6 milyon euro seviyesinde.

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Can Bozdoğan’ın takımlarına dönmesi ise 6 milyon 315 bin euro’nun kasada kalmasını sağlayacak.

    Beşiktaş ta 5 isme yol göründü: Hedef, 20 milyon euroluk takım bütçesi #2


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