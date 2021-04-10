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    Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal ve Larin, toplamda 58 gol attı

    Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal ve Larin, toplamda 58 gol attı

    Beşiktaş, 3.5 milyon euro maaş ödediği Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal üçlüsünden toplamda 58 gollük katkı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 12:18
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    Beşiktaş şampiyonluğa doğru adım adım ilerlerken sezon başında yaptığı doğru hamlelerin de karşılığını alıyor.

    Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre oyuncularına daha az maaş ödeyen Siyah- Beyazlılar Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte hem ligin zirvesinde yer alıyor hem de kupada finalist...

    Beşiktaş ta Aboubakar, Ghezzal ve Larin, toplamda 58 gol attı #1

    3.5 MİLYON EUROYA 58 GOL

    Beşiktaş, 3.5 milyon euro toplam maaş ödediği Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'dan 58 gollük katkı aldı.

    Kartal'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar 16 gol atarken 5 de asist yaptı.

    Rachid Ghezzal 2 gol kaydederken 13 asiste imza attı.

    Cyle Larin ise 18 gol ve 4 asistle mücadele ediyor.

    Beşiktaş ta Aboubakar, Ghezzal ve Larin, toplamda 58 gol attı #2

    Beşiktaş ta Aboubakar, Ghezzal ve Larin, toplamda 58 gol attı #3

    Beşiktaş ta Aboubakar, Ghezzal ve Larin, toplamda 58 gol attı #4

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