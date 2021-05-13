Beşiktaş'ta Aboubakar krizi

Beşiktaş'ta son haftalarda alınan kötü sonuçlarla Aboubakar'ın sakatlığı yüzünden değil, sözleşme için oynamadığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta gözler Vincent Aboubakar'ın üzerinde. Siyah-beyazlı ekip Kamerunlu golcüyü ligin son maçına yetiştirmeye çalışırken, Aboubakar'ın 'sözleşme' nedeniyle formasından uzak kaldığı iddia ediliyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Vincent Aboubakar arasındaki kriz yaşanıyor. Aboubakar sakatlığını öne sürerek mukavelesindeki '30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' hükmünün yürürlüğe girmemesi için oynamıyor.

MAŞININ YÜKSELTİLMESİNİ İSTİYOR

Golcü futbolcunun menajeri bu konuda Kamerunluya baskı yaptığı belirtilirken, maaşının 1.5 milyon euroluk maaşın 1 milyon 750 bin euroya çıkartılmasını istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncusunun Göztepe maçına yetişemeyeceğini açıklarken, Aboubakar Fatih Karagümrük maçındaki olaylar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. 29 yaşındaki futbolcu olası 2 maç ceza sonrası Türkiye Kupası finalinde de yer almayacak.

SON 10 MAÇIN 9’UNU KAÇIRDI

Beşiktaş'ın son oynadığı 10 maçın 9'unu kaçıran Aboubakar, bu sürede sadece Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısında görev yapabildi.

Karşılaşmada sakatlığı nükseden Aboubakar, maça devam edemedi.