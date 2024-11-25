Beşiktaş'ta acı gerçek: 4 gol yiyen Mert Günok'un performansı beğenildi

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok, Göztepe mücadelesinde kritik kurtarışlara imza attı.

Elinden geleni yapan, kalesine gelen 9 şutun 4'ünde geçit vermeyen 35 yaşındaki eldiven, 4 gole de engel olamadı.

11 MAÇTA 5 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Mert, bu sezon 11 lig karşılaşmasında sahne alırken, bunların 5'inde kalesini gole kapatmıştı.

Milli futbolcu, bu sezon Kasımpaşa sonrasında ise ikinci kez bir maçta kalesinde 3'ten fazla gol görmüş oldu.