Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı

AA & Ensonhaber
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 30 dakika sürdü.
İdman, salondaki aktivasyon çalışmasıyla tamamlandı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
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