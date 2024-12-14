Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı
AA & Ensonhaber

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

İdman, salondaki aktivasyon çalışmasıyla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Emre Çalışkan
Editor