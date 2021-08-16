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    Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı

    Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı

    Siyah-beyazlılarda kulüp bulamadığı için Beşiktaş'ta kalmak isteyen Adem Ljajic, kadro dışı bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 17:52
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    Yeni sezon takım planlamasını titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta, kadro dışı kararı alındı.

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Sırp oyuncu Adem Ljajic, kulüp bulamamasının ardından kadro dışı bırakıldı.

    29 yaşındaki futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istemediğini iletti ve bu nedenle kadro dışı kaldı.

    Adem Ljajic, takımdan ayrılana kadar çalışmalarını başka bir sahada gerçekleştirecek.

    Beşiktaş ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı #1

    BOLOGNA'NIN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

    Yıllık 3.2 milyon euro maaş alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi Bologna, "Maaşının 300 bin eurosunu karşılayalım." teklifini iletmiş ancak reddedilmişti.

    Beşiktaş'ta Ljajic'ten açılacak yabancı kontenjanının 8 numara transferinde kullanılması planlanıyor.

    Beşiktaş ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı #2

    KULÜP AÇIKLAMASI

    Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir.

    Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” İfadeleri kullanıldı.

    Beşiktaş ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı #3

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