Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e son şans

Kadro dışı kalan futbolcular arasında yer almayan Adem Ljajic'e ocak ayına kadar süre verildi. Bu dönemde kendisini toparlaması beklenen Boşnak asıllı futbolcu için özel bir program hazırlandı.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlar belli olurken bir isim direkten döndü: Adem Ljajic.

Boşnak asıllı futbolcunun, yetersiz performansı sebebiyle sözleşmesinin dondurulması gündeme geldi.

Uzun süren görüşmelerin ardından Isimat Mirin, Douglas ve Lens'in ardından son olarak Tyler Boyd'un kadro dışı bırakılmasına karar verildi.

Teknik heyet ve yönetim, Ljajic'e yeteneklerini gösterebilmesi için devre arasına kadar son bir şans verdi. 10 numara bölgesinde Ljajic'in hünerlerini sergilemesi beklenecek.





LJAJIC YALNIZ BIRAKILMAYACAK

Kartal'a iki sezon önce Torino'dan gelen Ljajic, ilk maçlarda tutuk kalmış ama sezonun ikinci yarısında altı gol atıp, yedi de asist yaparak büyük beğeni toplamıştı.

Novi Pazar doğumlu 29 yaşındaki oyuncu kendisine tanınan bu şans döneminde yalnız bırakılmayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın da yardımcılarıyla birlikte yıldız oyuncuya terapiye başlayacak.

Futbolcuların geçmiş alacaklarının kapatılması için çalışmalara başlayan yönetim de Ljajic'in motivasyonunda büyük rol oynayacak.

Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan girerken fazla kilolarıyla dikkat çeken Ljajic'e, millî takımdan dönüşünde özel program uygulanacak.



