Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasındaki dönem için mali ve idari yönden ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü’nün Akatlar Spor Salonu’nda 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminin ibra oylaması gerçekleşti.

Ahmet Nur Çebi ve Yönetiminin görevde olduğu sürenin idari ve mali açıdan ibrası, genel kurul üyelerine soruldu.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mali ve idari yönden ibra edidi İZLE



İBRA EDİLDİ

Ahmet Nur Çebi ve Yönetimi, oy çokluğuyla idari ve mali açıdan ibra edildi.

Kongrede açıklamalarda bulunan Çebi, "Raporu açıklayana kadar hani nerde rapor, yok böyle bir rapor. Rapor açıklayınca da şimdi hiçbir şey yapamazlar. Yahu nerden biliyorsun bir şey yapamayacağımızı. Bekleyin. KPMG raporu için bu rapor daha önce hazırdı dediler. Genel sekreterim açıkladı, 2 gün önce geldi elimize. Pandemi vardı pandemiyi mi kaldıracağız. 200 saat, 200 gün 3 kişi çalışmış. Yok, inanmıyorlar. Fikret Orman döneminde bazı kararlara neden şerh koymadın deniyor. Beyler ben yönetim kurulunda değildim geldiğimde. Mali işlere baktım, sonra da futbol takımıyla ilgilendim. Başkan ne görev verirse onla ilgilenirsin Beşiktaş'ta.

“FİKRET KARDEŞ SENİNLE HELALLEŞECEĞİZ”

Sana insanlar Fikret Orman Paralar Nerde derken insanlar sana bu raporu koyarak önüne iyilik yapıyoruz. Çık akla kendini. Rapor diye bir şey olmasa insanlar hayatının sonuna kadar bunu bağıracaklar sana.

Sana iyilik ediyoruz, bu kadar mı anlaması zor? Dün seyrediyorum, dağılmışlar, dağılmış... Biri toparlasın. Kendini toparlasın. Biz kimsenin kötülüğünü istemeyiz. Toparla kendini. Belki ilerde iyi Beşiktaşlı olur yeniden. Bu bir şanstır sizin için. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapmasak, senelerce diyeceklerdi.

Eğer haklıysan, buyur hallet. Rapor da senin. Fikret Kardeş, seninle helalleşeceğiz ama Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra. Bana neler yaptığını anlatamıyorum şimdi sanki bu yaşananlardan dolayı anlatıyor diyecekler diye korkuyorum. Ne zaman başkanlık biter o gün hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.