Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi

Beşiktaş Kulübünde bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçlara göre 2777 oyla başkan seçildi.

Beşiktaş'ta yapılan seçim başkanı değiştirmedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün yapılan olağan seçimli genel kurulda kesin sonuçlara göre yeniden başkan seçildi.

2777 oyla yeniden başkan seçildi

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde 4523 oy kullanıldı. 3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 boş oy kullanılırken, 59 oy geçersiz kabul edildi.

Kesin sonuçlara göre Ahmet Nur Çebi 2777 oy alırken rakibi Fuat Çimen 1190 oyun sahibi oldu.

Fuat Çimen, sonuölar açıklanmadan Çebi'yi kutladı

Ayrıca başkan adaylarından Fuat Çimen, kesin sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala yönetim listesi ve ailesiyle birlikte Ahmet Nur Çebi'yle tokalaşarak tebrik etti. Çebi de Çimen'in tebriğine teşekkür ederek karşılık verdi.

"Yol arkadaşlarımla beraber devam edeceğim"

Yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelerek bir konuşma yaptı.

Kendisi adına çok yorucu ama keyifli bir gün olduğunu söyleyen Çebi, şu açıklamalarda bulundu:

“Buraya gelip bize oylarını veren, oy kullanan, rakip kardeşim Fuat Bey’e oy atan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan, mücadele eden, hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma, her şeyi Beşiktaş için yaptıklarını bildiğim için canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle bir önceki dönemde benimle beraber çalışan yol arkadaşlarıma bana verdikleri destek ve de hizmetleri için teşekkür ediyorum. Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Sizlerin de bildiğine inanıyorum. Beşiktaş’a hizmetlerinde eksik kalmış olanlar olabilir, hata yapmış olabilirler ama bütün camia bilmelidir ki Beşiktaş’a hizmet etmiş olan herkesin Beşiktaş için yapmış olduğunu biliyorum."

"Birlik ve beraberlik olsun"

"Seçim sonuçları bir değerlendirme gerektirir, kazanan için de kaybeden için de. Seçime aday olmayıp dışarıdan seyredenler için de. Herkes bunu değerlendirecektir. Ben de değerlendireceğim. Şunu söylüyorum ki Beşiktaş’a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Beşiktaş’a çok kişi hizmet edebilir, lütfen adaylıklarını koysunlar. 17, 18 bin tane oy kullanacak arkadaşımızın 4, 5 bin tane olması durumu var. Buraya gelmeyenlerin iyi düşünmeleri gereken bir şey. Bu 18 bin kişinin 5 bini buradaysa 13 bini neredeydi. Artık birlik ve beraberlik ihtiyacı duyduğumuz bu süreçte gelemeyen arkadaşlarımızı kenetlenmeye, bizlerle olmaya davet ediyorum. Bundan sonrası birlik ve beraberlik olsun. Bundan sonra birbirimize sarılalım, destek olalım ve Beşiktaş’ın gerçekten hak ettiği yerlere uçuralım, kara kartalın en yüksek yerde uçması için gereken mücadeleyi verelim. Hayırlısı olsun. İşimiz zor, yolumuz uzun."

TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Beşiktaş Kulübünün bugün gerçekleşen olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan kutlama mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü'nde yapılan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş Kulübünün BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı Kulübün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

