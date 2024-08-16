Beşiktaş'ta ailevi sorun! Deneyimli futbolcu Giovanni van Bronckhorst'tan izin alıp ülkesine gitti Ailevi sebeplerden dolayı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin alan Arthur Masuaku, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Sol bek pozisyonunda Emrecan Terzi'nin görev alması bekleniyor.

Haber Merkezi

Süper Lig'e ilk 11 seviyesinde oldukça iyi bir kadro kuran Beşiktaş, yedek kulübesini ise henüz güçlendiremedi.

Siyah-beyazlılarda sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, ailevi nedenlerden ötürü teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak Antalyaspor maçında yer almayacak.

Milliyet'in haberine göre; Masuaku bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmedi.

EMRECAN TERZİ OYNAYACAK

Tecrübeli oyuncunun yokluğunda, sol bek pozisyonunda Emrecan Terzi'nin görev alması bekleniyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 resmi maçta görev alan Demokratik Kongolu futbolcu, 1 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.