Beşiktaş'ta ailevi sorun! Deneyimli futbolcu Giovanni van Bronckhorst'tan izin alıp ülkesine gitti

Haber Merkezi
Süper Lig'e ilk 11 seviyesinde oldukça iyi bir kadro kuran Beşiktaş, yedek kulübesini ise henüz güçlendiremedi.
Siyah-beyazlılarda sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, ailevi nedenlerden ötürü teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak Antalyaspor maçında yer almayacak.
Milliyet'in haberine göre; Masuaku bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmedi.
EMRECAN TERZİ OYNAYACAK
Tecrübeli oyuncunun yokluğunda, sol bek pozisyonunda Emrecan Terzi'nin görev alması bekleniyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 resmi maçta görev alan Demokratik Kongolu futbolcu, 1 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.
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