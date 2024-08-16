Beşiktaş'ta ailevi sorun! Deneyimli futbolcu Giovanni van Bronckhorst'tan izin alıp ülkesine gitti
Haber Merkezi

Süper Lig'e ilk 11 seviyesinde oldukça iyi bir kadro kuran Beşiktaş, yedek kulübesini ise henüz güçlendiremedi.

Siyah-beyazlılarda sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, ailevi nedenlerden ötürü teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak Antalyaspor maçında yer almayacak.

Milliyet'in haberine göre; Masuaku bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmedi.

EMRECAN TERZİ OYNAYACAK

Tecrübeli oyuncunun yokluğunda, sol bek pozisyonunda Emrecan Terzi'nin görev alması bekleniyor.

Bu sezon formasıyla 2 resmi maçta görev alan Demokratik Kongolu futbolcu, 1 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.