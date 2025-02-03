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Beşiktaş'ta Al Musrati de gidince orta saha çöktü

Beşiktaş'ta Al Musrati de gidince orta saha çöktü 11 milyon euro ile kulübün en pahalı transferi olan Al Musrati, Beşiktaş'tan sessiz sedasız ayrıldı. Bu ayrılık ile Beşiktaş'ın orta saha rotasyonu 3. kaybını yaşadı.