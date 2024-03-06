Beşiktaş'ta Al Musrati, idmanda yer almadı Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Al Musrati, eşinin doğumu nedeniyle Portekiz'e gittiği için idmanda yer almadı.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Siyah-beyazlılar, idmana iki grup halinde başladı. İlk grup sahada; ısınma koşuları, 5’e 2 ve pas çalışması yaptı. İkinci grup ise U19 takımıyla hazırlık maçı oynayarak günü tamamladı.

Al Musrati Portekiz'e gitti

Siyah-beyazlılarda eşinin doğumu için Portekiz’e giden Al Musrati, idmanda yer almadı.

Hazırlıklar sürecek

Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)