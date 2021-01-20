Beşiktaş'ta alacaklılar paralarını istiyor

Beşiktaş Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamayla, sözleşmeleri feshedilen Abdullah Avcı ile Orkan Çınar'ın ne kadar para talep ettiğini duyurdu.

Bir taraftan transfer için maddi kaynak oluşturmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, diğer taraftan da alacaklılarla uğraşıyor.

Siyah-beyazlılar, KAP'a bildirdiği ara dönem denetim raporunda borçlarını da kaleme aldı.

Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık ettiği Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ tarafından hazırlanan dosyada, Abdullah Avcı ve Orkan Çınar'ın kulüpten fesih nedeniyle talep ettiği paralar da ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre; 2019 yılında 12 milyon lira ücretle 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı ile yollar 29 Ocak 2020'de yollar ayrılmıştı. Beşiktaş performansı oldukça kötü olan Avcı, 29 maçta 15 yenilgi 13 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. Görevden alındıktan sonra bir süre yorumculuk yapan teknik adam, daha sonra Trabzonspor'un başına geçti.

AVCI 17.4 MİLYON TL İSTİYOR

Avcı, Trabzonspor'la yaptığı anlaşmadan kazandığı para ile Beşiktaş'ta kazandığı para arasındaki farkı talep ediyor. Bu da 17.3 milyon liraya tekabül ediyor.

Trabzonspor, eğer Beşiktaş'ta aldığı ücretin aynısını ödeseydi bu durumda Avcı, sadece çalışamadığı döneme dair ücret talebinde bulunacaktı.

ORKAN EN YÜKSEK FAİZİYLE TALEP ETTİ

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Orkan Çınar ise, 31 Ocak 2020'de karşılıklı olarak yapılan fesih protokolü kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesi UÇK'da dava açtı.

Oyuncu, Beşiktaş'tan 1 milyon 167 bin 343 TL’nin mevduata uygulanan en yüksek faiz ile tahsiline karar verilmesi talep etti.