Beşiktaş'ta Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmaya hazırlanıyor.

AA

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda, dünkü Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

İdman çift kale maçla tamamlandı

Diğer futbolcular idmana ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandı.

Beşiktaş, izin yapacak

Beşiktaş, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 10 Mayıs'ta devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)