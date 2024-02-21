Beşiktaş'ta alarm! Galatasaray maçı öncesi 8 isim kart sınırında

Fernando Santos yönetiminde Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, 27. haftada İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Bu kritik müsabaka 25 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde ise konuk ekip Beşiktaş'ı endişelendiren bir gelişme yaşanıyor.
8 isim sınırda
Siyah-beyazlılarda, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırındaki isimler teknik heyeti düşündürüyor.
Beşiktaş'ta; Necip Uysal, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyar Zaynutdinov, Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bu oyuncular İstanbulspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.
Santos görüşme yapacak
Teknik direktör Fernando Santos'un, kart sınırında olan isimlerle bir görüşme yapacağı ifade edildi.
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