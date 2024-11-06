Beşiktaş'ta Alassane Plea gelişmesi

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Beşiktaş, Süper Lig'deki Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle şok yaşadı.

Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Kartal, gözünü ara transfer dönemine dikti. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı takımda rota Borussia Mönchengladbach'da oynayan Alassane Plea'ya çevrildi.

GIO TRANSFERİ İSTEDİ

Takvim'in haberine göre; Giovanni van Bronckhorst, hücum gücünü yükseltmek için yönetimden transfer istedi.

Beşiktaş'ın, Fransız futbolcunun peşinde olduğu ve ocak ayında Bundesliga ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü.

31 yaşındaki oyuncunun hem kanat hem de forvette oynaması, yabancı kontenjanı açısından Beşiktaş'ın bu transfer için önemli gördüğü detaylar.

NOUMA SONRASI İKİNCİ FRANSIZ FORVET OLABİLİR

Alassane Plea'nın Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmesi durumunda Plea, Beşiktaş'ta forma giyen ikinci Fransız forvet oyuncu olacak. Beşiktaş'ın bir önceki Fransız forveti Pascal Nouma'ydı.

DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Kartal, transferi gerçekleştirirse yabancı sayısını 15'e yükseltecek ve devre arasında yalnızca 1 isimle yolları ayırmak zorunda kalacak.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Alassane Plea'nın Gladbach ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Yıldız futbolcu bu yıl takımıyla 11 maçta 3 gol atıp 3 asistle oynadı.