Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor maçına devam edemedi! Beşiktaş'ın İngiliz orta sahası Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor'la oynanan Süper Lig maçının ikinci yarısında sakatlık geçirerek saha kenarına geldi.

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Süper Lig'in 17. hafta maçında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Dolmabahçe'de oynana bu kritik karşılaşmanın ikinci yarısında ise Beşiktaş cephesini üzen bir gelişme yaşandı.

İkinci yarının henüz ilk dakikalarında topsuz alan sakatlık geçiren Alex Oxlade-Chamberlain kendini yere bıraktı.

Sağlık ekibi oyun alanına girerken kontrolleri yapılan İngiliz isim maça devam edemedi.

Yerini Demir Ege'ye bıraktı

Dakikalar 47'yi gösterdiğinde ise sezon başında Liverpool'dan transfer edilen Chamberlain yerine oyuna genç futbolcu Demir Ege Tıknaz dahil oldu.