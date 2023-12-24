Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor maçında arka adelesinde yırtık tespit edilen futbolcuları Alex Oxlade-Chamberlain'in ameliyat edildiğini duyurdu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelmişti.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Alanyaspor olmuştu.

Mağlubiyetin dışında Beşiktaş'a bir kötü haber Alex-Oxlade Chamberlain'den gelmişti.

İkinci yarının henüz ilk dakikalarında topsuz alanda sakatlık geçiren Alex Oxlade-Chamberlain kendini yere bırakmış ve maça devam edememişti.

Daha sonra ise Beşiktaş, İngiliz oyuncunun arka adelesinde yırtık tespit edildiğini duyurmuştu. Yapılan bu açıklamanın ardından orta saha oyuncusu operasyon geçirdi.

"Hamstring onarımı işlemi uygulanmıştır"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbol A Takımımızın Corendon Alanyaspor müsabakasında yaşadığı yaralanma sonrası sol uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) tam kat yırtık tespit edilen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'e 23 Aralık 2023 tarihinde Cerrahi Hamstring onarımı işlemi uygulanmıştır.

Operasyon sonrasında sağlık durumu iyi olan oyuncunun rehabilitasyon sürecinin başlanacağı ifade edildi.