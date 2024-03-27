Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı 21 Aralık 2023 tarihinde Alanyaspor'la oynanan Süper Lig maçında sakatlık geçiren Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain, bireysel çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncunun bu anlarını sosyal medyadan paylaştı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de geride kalan 30 hafta sonunda topladığı 46 puanla ezeli rakiplerinin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş'a sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'den müjdeli haber geldi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başarılı oyuncunun bireysel çalışmalara başladığı ifade edildi.

Ameliyat olmuştu

Alanyaspor'la oynanan Süper Lig maçının 46. dakikasında sakatlanan Oxlade-Chamberlain, son olarak 21 Aralık'ta forma giydi.

Beşiktaş, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada, sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen Chamberlain'ın ameliyat olduğunu duyurmuştu.

22 maçta forma giydi

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, 22 maçta süre aldı. İngiliz oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 1 asist kaydetti.