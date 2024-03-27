Süper Lig'de geride kalan 30 hafta sonunda topladığı 46 puanla ezeli rakiplerinin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş'a sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'den müjdeli haber geldi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başarılı oyuncunun bireysel çalışmalara başladığı ifade edildi.
Ameliyat olmuştu
Alanyaspor'la oynanan Süper Lig maçının 46. dakikasında sakatlanan Oxlade-Chamberlain, son olarak 21 Aralık'ta forma giydi.
Beşiktaş, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada, sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen Chamberlain'ın ameliyat olduğunu duyurmuştu.
22 maçta forma giydi
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, 22 maçta süre aldı. İngiliz oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 1 asist kaydetti.
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