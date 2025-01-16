Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ve Jean Onana'ya talip çıktı

Haber Merkezi

Beşiktaş, ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen oyuncular ve yeni transfer hedefleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların devre arasında yollarını ayırmayı planladığı ilk iki oyuncu Jean Onana ve Alexander Oxlade-Chamberlain oldu.

Fransa Ligue 1 kulüpleri Nantes ve Angers, Jean Onana için resmi tekliflerini sunarken, Chamberlain için de Sheffield United yeniden devreye girdi.

Her iki oyuncunun menajerleri ilgili kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER PLANLARI

Beşiktaş yönetimi, Onana ve Chamberlain'in ayrılığıyla oluşacak boşluğu, santrfor ve kanat oyuncusu takviyesiyle doldurmayı hedefliyor.