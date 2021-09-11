Beşiktaş'ta Alex Teixeira da sakatlandı

Beşiktaşlı futbolcu Alex Teixeira, Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

YİNE SAKATLANDI

Maçın 43. dakikasında sakatlanan Alex Teixeira yerini Can Bozdoğan'a bıraktı. Bilindiği üzere yıldız futbolcunun hafta içinde de bir sakatlığı bulunuyordu ancak teknik heyet ve sağlık ekibi oyuncunun 45 dakika forma giyebileceği kararını vermişti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Alex için maç öncesinde, "Alex Teixeira oynamak istedi. Birlikte karar verdik." demişti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)