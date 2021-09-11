Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
386.102
-0.73%
EXEN Coin
24.88
3.06%
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    Beşiktaş'ta Alex Teixeira da sakatlandı

    Beşiktaşlı futbolcu Alex Teixeira, Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 20:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta Alex Teixeira da sakatlandı

    Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

    YİNE SAKATLANDI

    Maçın 43. dakikasında sakatlanan Alex Teixeira yerini Can Bozdoğan'a bıraktı. Bilindiği üzere yıldız futbolcunun hafta içinde de bir sakatlığı bulunuyordu ancak teknik heyet ve sağlık ekibi oyuncunun 45 dakika forma giyebileceği kararını vermişti.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Alex için maç öncesinde, "Alex Teixeira oynamak istedi. Birlikte karar verdik." demişti.

    Beşiktaş ta Alex Teixeira da sakatlandı #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir