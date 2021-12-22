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    Beşiktaş'ta Alex Teixeira gaza bastı

    Adale sakatlığını atlatmasının ardından bireysel olarak çalışmalarına başlayan Alex Teixeira, hazırlıklarına kondisyoner eşliğinde devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 09:59
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    Beşiktaş'ta Alex Teixeira gaza bastı

    Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, adale sakatlığını atlatmasının ardından bireysel olarak çalışmalarına başlamıştı.

    Dün de hazırlıklarına kondisyoner eşliğinde devam edilen Sambacı’nın, yarın akşam oynanacak Göztepe mücadelesinde riske edilmesi beklenmiyor.

    OĞUZHAN İLK 11’E

    Kartal’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında sonradan oyuna dahil olup etkili görüntü sergilemişti.

    Teknik sorumlu Önder Karaveli’nin takım kaptanları arasında yer alan oyuncuyu yarın akşam oynanacak Göztepe müsabakasının ilk 11’inde görevlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.

    Beşiktaş ta Alex Teixeira gaza bastı #1

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