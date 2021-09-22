Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi eksikler çoğaldı

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta, müsabakada sakatlanan Ghezzal ve Batshuayi, Altay maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar, maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve 2 puan kaybetti.

Liderlik yarışında yara alan Beşiktaş, sakatlıklarla da boğuşuyor. Dün oynanan maçta siyah-beyazlılarda Ghezzal ve Batshuayi sakatlanmıştı.

Cuma günü oynanacak Altay maçı öncesi iki oyuncunun da forma giymesi beklenmiyor.

İki oyuncunun dışında Rosier de maç sonunda gördüğü kırmızı kart nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek.

ALTAY MAÇI ÖNCESİ 8 EKSİK

Bu oyuncuların dışında Vida, Alex Teixeira, N'Koudou, Necip Uysal ve Mehmet Topal da sakatlıkları nedeniyle Altay maçında oynayamayacak.

Beşiktaş'ın eksikleri: