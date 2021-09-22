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    Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi eksikler çoğaldı

    Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi eksikler çoğaldı

    Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta, müsabakada sakatlanan Ghezzal ve Batshuayi, Altay maçında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 15:41
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    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar, maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve 2 puan kaybetti.

    Liderlik yarışında yara alan Beşiktaş, sakatlıklarla da boğuşuyor. Dün oynanan maçta siyah-beyazlılarda Ghezzal ve Batshuayi sakatlanmıştı.

    Cuma günü oynanacak Altay maçı öncesi iki oyuncunun da forma giymesi beklenmiyor.

    İki oyuncunun dışında Rosier de maç sonunda gördüğü kırmızı kart nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek.

    Beşiktaş ta Altay maçı öncesi eksikler çoğaldı #1

    ALTAY MAÇI ÖNCESİ 8 EKSİK

    Bu oyuncuların dışında Vida, Alex Teixeira, N'Koudou, Necip Uysal ve Mehmet Topal da sakatlıkları nedeniyle Altay maçında oynayamayacak.

    Beşiktaş'ın eksikleri:

    • Batshuayi
    • Ghezzal
    • Vida
    • Teixeira
    • N'Koudou
    • Necip Uysal
    • Mehmet Topal
    • Rosier

    Beşiktaş ta Altay maçı öncesi eksikler çoğaldı #2

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