Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesi donduruldu

AA & Ensonhaber
Süper Lig'in 20. haftasında Karagümrük ile oynanan maçta sol bileğinden sakatlanan Beşiktaş''ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesi, sezon sonuna kadar donduruldu.
30 maçta 6 asist yaptı, sakatlanınca sezonu kapattı
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkan 6 asist yapan 26 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Hadziahmetovic'te 'kısmi ön çarpaz bağ ve dış yan bağ yaralanması' saptandığı ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.
Beşiktaş 'sözleşme dondurma' sayesinde yabancı kontenjanında yer açmış oldu.
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