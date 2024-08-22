Beşiktaş'ta Angelo Gabriel için geri sayım başladı

Beşiktaş yaz döneminin yedinci transferi için son aşamaya geldi...
Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş ve Emirhan Topçu'yu bonservisiyle alan, Cher Ndour'u da kiralayan siyah-beyazlılar, hücum hattına bir takviye daha yapacak.
Jackson Muleka'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a uğurlayacak Beşiktaş, yabancı kontenjanında yer açıp Chelsea'den Angelo Gabriel'i kiralık olarak kadrosuna katacak.
1 MİLYON EURO PEŞİN
Beşiktaş'a 1 milyon euro dolayında kiralama bedeli ödeyecek Al-Kholood, bu sezon küme düşmediği takdirde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Suudiler, Muleka'nın bonservisi için de yaklaşık 2 milyon euro verecek.
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Beşiktaş da Angelo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Bu rakamın da 10 milyon euro dolayında olması bekleniyor. Siyah-beyazlılar sambacıyı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
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