Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Dünkü maçta oynayan futbolcular, düz koşu yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Beşiktaş, Ankara'da kampa girecek
Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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