Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi 5 eksik

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Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefi bulunmayan Beşiktaş'ın, Türkiye Kupası'nı kazanmak dışında bir düşüncesi yok.

Siyah-beyazlılarda Ankaragücü ile oynanacak maç öncesinde açıklanan kamp kadrosunda 5 eksik göze çarptı.

Siyah-beyazlılarda Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, Ankara'ya götürülmedi.

İşte o açıklama:

Ankaragücü mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Serkan Emrecan Terzi (İliopsoas gerilme ve ödem), sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı kadrosuna dahil edilmediler.