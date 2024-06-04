Beşiktaş'ta Ante Rebic krizi Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Ante Rebic ile yollarını ayırmaya uğraşıyor.

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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, gelecekler kadar gidecekler için de yoğun mesai harcanıyor.

Siyah-beyazlılar, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ante Rebic'in maile yükünden kurtulmak istiyor.

Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcu, 2.5 milyon euro garanti ücret alıyor.

Takımda kalmak isteyen ve fesih görüşmelerine sıcak bakmayan Rebic ile Samet Aybaba arasında bir görüşme daha gerçekleşecek.

23 maça çıktı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic, bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.