Beşiktaş'ta aranan adam Gedson Fernandes Omzundan sakatlanan Gedson Fernandes için sağlık ekibi yoğun uğraşlarını sürdürüyor. Şenol Güneş de yıldız futbolcunun dönmesini bekliyor.

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Beşiktaş'ta omzundaki sakatlık sebebiyle son 3 lig maçında görev alamayan Gedson Fernandes için seferberlik başladı.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge'le oynadığı karşılaşmada omzundan sakatlanan Gedson Fernandes, bundan dolayı Kara Kartal'ın son 3 lig mücadelesinde forma giyememişti. Kayserispor, Adana Demir ve Konyaspor mücadelelerinde takımını yalnız bırakan Portekizli futbolcunun orta sahadaki eksikliği, oldukça hissedilmişti.

İlk olarak Gedson'un yerini Oxlade Chamberlain'le doldurmaya çalışan teknik direktör Şenol Güneş, 2 maçlık denemenin ardından bundan vazgeçmişti. Güneş, önceki gün Gedson'un 11'deki yerinde Bakhtiyor Zaynutdinov'a görev verip sistem değişikliğine gitmek durumunda kalmıştı.

Yolunu gözlüyor

Gedson olmayınca savunma ve hücum hattındaki bağlantıyı kurmakta zorlanan Güneş, tecrübeli futbolcunun kadroya döneceği günü adeta iple çekiyor.