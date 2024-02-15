Beşiktaş'ta Arthur Masuaku geri döndü Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Arthur Masuaku takımla birlikte çalıştı.

DHA

Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki idmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti.

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İdmanın basına kapalı bölümünde ise Konyaspor maçının taktik çalışması yapıldı.

Bu arada sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Hekimoğlu çalışmada yer almadı. Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile mücadele eden Arthur Masuaku ise takımla antrenmana çıktı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın Dolmabahçe Stadyumu'nda yapacağı idmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)