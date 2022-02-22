Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson 1 yıl daha oynayacak

Beşiktaş tarihine ismini yazdıran kaptan Atiba Hutchinson, yeni sezon için kararını verdi. 39 yaşındaki oyuncu futbola 1 yıl daha devam edecek.

Şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor 'un arkasında kalan Beşiktaş , gelecek sezonun planlamasına devam ediyor. S

ezon sonu için Benfica'dan Gedson Fernandes'e imza attıran siyah beyazlılarda kaptan Atiba Hutchinson kararını verdi.

Beşiktaş ile 9. sezonunu oynayan 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu, yeni sezon için planlamasını sürdüren Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile görüştü. Görüşmede iki tarafta düşüncülerini birbirine aktardı.

"1 YIL DAHA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Ajansspor'un haberine göre siyah beyazlı formayla yaşadığı 3 şampiyonlukla Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olan Atiba Hutchinson, 1 yıl daha futbola devam etmek istediğini ve kendisinde o gücü bulduğunu söyledi.

"BÜTÜN ŞARTLARI KABUL EDİYORUM"

Siyah beyazlıların önereceği her şartı kabul edeceğini belirten Atiba, "Benim için Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı çok önemli. 1 yıl daha devam etmek istiyorum. Önereceğiniz bütün şartları kabul ediyorum." ifadesini kullandı.

YÖNETİM DE OLUMLU BAKIYOR

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş, kaptan Atiba Hutchinson'un gelecek sezonun kadrosunda bulunmasına olumlu bakıyor. Atiba'nın yeni gelecek yabancı oyunculara rol model olması bekleniyor. Beşiktaş, Kanadalı oyuncuyu futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda değerlendirmek istiyor.

HEDEF KAMPI TAM KADRO YAPMAK

Atiba Hutchinson geçtiğimiz yıllarda hep 1 yıllık sözleşme imzalarken, anlaşmanın geç yapılması nedeniyle kadroya geç katılıyordu. Gelecek sezon TFF kuralları gereği kadrosunda 12 yabancı bulunduracak Beşiktaş, transferlerini tamamlamayı ve kampı tam kadro yapmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN FAZLA FORMA GİYEN YABANCI OYUNCUSU

Siyah beyazlı formayla 316 maça çıkan Atiba Hutchinson, Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu unvanını taşıyor.

Kanadalı futbolcu, Beşiktaş'ta 26 kez gol sevinci yaşarken 34 asist yaptı. Atiba, bu sezon Süper Lig 'de 16, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 2 maçta ve TFF Süper Kupa finalinde oynadı. Ligde, Türkiye Kupası'nda ve Süper Kupa'da 1 gol attı.