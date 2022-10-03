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    Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, takımla çalışmalara başladı

    Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı için hazırlıklara başladı. Tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson, uzun bir aradan sonra antrenmanda yer aldı.
    • 03.10.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 14:55
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    Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, takımla çalışmalara başladı

    Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, 39 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson da takımla antrenmanda yer aldı.

    Derbide oynayan oyuncular rejenerasyon idmanı yaptı

    Siyah-beyazlılar dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması ile güne antrenmanla başladı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon idmanıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladı.

    Beşiktaş ta Atiba Hutchinson, takımla çalışmalara başladı #1

    Atiba uzun süren sakatlığının ardından idmanda

    Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, uzun süren sakatlığının ardından bugün ilk kez antrenmanda yer aldı. Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 5 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Beşiktaş ta Atiba Hutchinson, takımla çalışmalara başladı #2

    Bu sezon hiç forma giyemedi

    Kemik ödemi sakatlığı sebebiyle bu sezon hiç oynamayan ve uzun bir süre daha sahalardan uzak kalması beklenen Atiba Hutchinson, 9 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 326 karşılaşmaya çıktı. Kanadalı futbolcu bu maçlarda 26 gol, 37 asist ile oynadı

    Beşiktaş ta Atiba Hutchinson, takımla çalışmalara başladı #3


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