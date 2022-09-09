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    Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi donduruluyor

    Beşiktaş'ta yapılan Nathan Redmond transferinin ardından yabancı sayısı 15'e yükseldi. Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson'ın sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.
    • 09.09.2022 - 19:02
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 19:06
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    Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi donduruluyor

    Süper Lig 'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 13 toplayan ve ligde zirvede yer alan Beşiktaş , transferin son gününde Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmıştı.

    Beşiktaş'ta Nathan Redmond'un transferi sonrası yabancı kontenjanından dolayı 1 oyuncunun lisansının dondurulacak.

    Atiba tedavisinde ilaç kullanmayı reddetti

    Tedavisinde ilaç kullanmayı reddeden Atiba Hutchinson'ın tedavisinin Dünya Kupası başlangıcına kadar devam edeceği ve iyileşme sürecinin uzun olduğu için lisansının dondurulmasına en sıcak bakılan oyuncuların başında geldiği bildirildi.

    Beşiktaş ta Atiba Hutchinson ın sözleşmesi donduruluyor #1

    Boyd'un sözleşmesi dondurulursa para ödenecek

    Öte yandan Tyler Boyd'un sözleşmesinin dondurulması durumunda ödenmesi gereken 250 bin euro cezai şart olduğu için ve oyuncunun başka bir kulübe gitmeyi kabul etmemesinden dolayı sözleşme dondurma ihtimali düşük.

    Beşiktaş ta Atiba Hutchinson ın sözleşmesi donduruluyor #2

    Montero takımda kalıyor

    Montero'nun da genç ve potansiyelli olduğu, takıma katkı sağlama ihtimalinin yüksek olmasından dolayı takımda kalacağı da ifade ediliyor.

    Beşiktaş ta Atiba Hutchinson ın sözleşmesi donduruluyor #3


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