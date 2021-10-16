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    Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı

    Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı

    Beşiktaş, Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 13:16
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    Siyah-beyazlılarda sakat oyuncular tam iyileşmişken bir kötü haber gelddi.

    Beşiktaş, Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini açıkladı.

    GALATASARAY MAÇINDA YOK

    Atiba Hutchinson, Sporting ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

    Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Süper Lig ’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

    Beşiktaş ta Atiba Hutchinson sakatlandı #1

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