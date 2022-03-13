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    Beşiktaş'ta Atiba ile 1 yıl daha imzalanacak

    Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 39 yaşındaki emektar kaptan Atiba Hutchinson'la ilgili kararını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 10:03
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    Beşiktaş'ta Atiba ile 1 yıl daha imzalanacak

    Beşiktaş’ta bu dönem 9. sezonunu yaşayan Atiba Hutchinson’ın kulüple sözleşmesi Mayıs sonunda bitecek.

    39 yaşındaki futbolcunun istikrarlı performansına ek olarak profesyonel yaşantısını da aynı şekilde sürdürmesi sonrasında siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyla 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.

    Beşiktaş ta Atiba ile 1 yıl daha imzalanacak #1

    İMZALAR SEZON SONU ATILACAK

    Fanatik'in haberine göre; oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren idarecilerin, Atiba’dan da olumlu yanıt aldığı ve imzaların sezon sonunda atılacağı kaydedildi.

    Beşiktaş formasıyla 9 sezonda 316 maça çıkan Atiba, 26 gol kaydetti.

    Beşiktaş ta Atiba ile 1 yıl daha imzalanacak #2


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