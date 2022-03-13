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- Beşiktaş'ta Atiba ile 1 yıl daha imzalanacak
Beşiktaş'ta Atiba ile 1 yıl daha imzalanacak
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 39 yaşındaki emektar kaptan Atiba Hutchinson'la ilgili kararını verdi.
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 10:03
Beşiktaş’ta bu dönem 9. sezonunu yaşayan Atiba Hutchinson’ın kulüple sözleşmesi Mayıs sonunda bitecek.
39 yaşındaki futbolcunun istikrarlı performansına ek olarak profesyonel yaşantısını da aynı şekilde sürdürmesi sonrasında siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyla 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.
İMZALAR SEZON SONU ATILACAK
Fanatik'in haberine göre; oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren idarecilerin, Atiba’dan da olumlu yanıt aldığı ve imzaların sezon sonunda atılacağı kaydedildi.
Beşiktaş formasıyla 9 sezonda 316 maça çıkan Atiba, 26 gol kaydetti.