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    Beşiktaş'ta Atiba kadrodan çıkarıldı

    Ağrıları artan Atiba Hutchinson, Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 14:20
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    Beşiktaş'ta Atiba kadrodan çıkarıldı

    Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırlyacak.

    Karşılaşma öncesi eksikler bulunan siyah-beyazlı ekipte, Atiba Hutchinson da kadrodan çıkarıldı.

    Adale ağrıları sebebiyle kadrodan çıkarılan Atiba, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

    Beşiktaş ta Atiba kadrodan çıkarıldı #1

    BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

    Ajdin Hasic

    Cenk Tosun

    Oğuzhan Özyakup

    Vincent Aboubakar

    Cyle Larin

    Atiba Hutchinson

    Welinton

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