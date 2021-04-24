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Beşiktaş'ta Atiba kadrodan çıkarıldı
Ağrıları artan Atiba Hutchinson, Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.
- Haber Merkezi
- 24.04.2021 - 14:08
- Güncelleme : 24.04.2021 - 14:20
Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırlyacak.
Karşılaşma öncesi eksikler bulunan siyah-beyazlı ekipte, Atiba Hutchinson da kadrodan çıkarıldı.
Adale ağrıları sebebiyle kadrodan çıkarılan Atiba, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ
Ajdin Hasic
Cenk Tosun
Oğuzhan Özyakup
Vincent Aboubakar
Cyle Larin
Atiba Hutchinson
Welinton