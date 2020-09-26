Beşiktaş'ta Atiba, Konyaspor maçında yok

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sağlık kurulu koordinatörü Tekin Kerem Ülkü kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan Atiba'nın ağrılarının devam etmesi nedeni ile yarınki karşılaşmanın kadrosuna alınmamasının teknik heyete tavsiye edildiğini bildirdi.

KADRODA YOK

Ülkü, söz konusu tavsiyenin teknik heyet tarafından uygun görülmesi sonucunda Atiba'nın Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığını kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde de forma giyememişti.