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    Beşiktaş'ta Atiba, Konyaspor maçında yok

    Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 15:35
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    Beşiktaş'ta Atiba, Konyaspor maçında yok

    Sağlık kurulu koordinatörü Tekin Kerem Ülkü kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan Atiba'nın ağrılarının devam etmesi nedeni ile yarınki karşılaşmanın kadrosuna alınmamasının teknik heyete tavsiye edildiğini bildirdi.

    KADRODA YOK

    Ülkü, söz konusu tavsiyenin teknik heyet tarafından uygun görülmesi sonucunda Atiba'nın Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığını kaydetti.

    Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde de forma giyememişti.

    Beşiktaş ta Atiba, Konyaspor maçında yok #1

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