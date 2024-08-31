Beşiktaş'ta ayrılık: Omar Colley PAOK'ta Süper Lig devi Beşiktaş, Omar Colley'in PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

Beşiktaş, Omar Colley'in PAOK'a transfer olduğunu duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir." denildi.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Öte yandan PAOK'un 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşması sağladığı belirtildi.

Beşiktaş, Gambiyalı savunma oyuncusunu 2023 ara transfer döneminde Sampdoria'dan kadrosuna katmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 GOL ATTI

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyordu.

Beşiktaş forması altında 46 maça çıkan Colley, 8 gol attı.