Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların 5’e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, İZİN YAPACAK

Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 10 Nisan Perşembe günü saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.