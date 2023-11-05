Beşiktaş'ta Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'la anlaştı Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklamaya hazırlanan Emre Kocadağ, siyah-beyazlı takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, adaylık konusunda henüz karar vermediğini söylemişti. Aralık ayında gerçekleşecek kongre için mevcut başkan adayları da bu doğrultuda çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor.

Özellikle yeni gelecek yönetimin, teknik direktörlük koltuğu için kiminle anlaşacağı büyük merak konusuydu.

Burak Yılmaz, devam edebilir

Seçim süreci içerisinde Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasının ardından göreve geçici olarak Burak Yılmaz getirilmişti. Genç teknik adamın, daha önce konuşulduğu gibi seçim sonrasında yeni yönetimin önünü açmak için alınacak her türlü karara hazır olduğu bildirildi.

Yılmaz, ayrıca görev verilmesi halinde Siyah-Beyazlı ekibin teknik heyeti içerisinde yer almak istiyor.

Transfer için harekete geçti

Emre Kocadağ, başkanlığa gelmesi halinde takımın kısa sürede ayağa kalkabilmesi için kesenin ağzını açmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kocadağ, devre arası transfer döneminde en az 3 transfer yapmak üzere harekete geçti. Buna göre Kocadağ'ın, 20 milyon Euro civarında bir para ayırdığı öne sürüldü.

Sergen Yalçın'la anlaştı

Başkan adaylığını açıklamaya hazırlanan Emre Kocadağ, sürpriz bir isim ile anlaşmaya vardı. Buna göre Kocadağ, Kara Kartal'ı geçtiğimiz yıllarda şampiyon yapan Sergen Yalçın ile prensipte el sıkıştı.

Ayrıca diğer başkan adaylarının da teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile temasa geçtiği gelen haberler arasında yer aldı.

"Kapı asla kapanmamıştır"

Emre Kocadağ, o dönem takımla yolları ayrılan Sergen Yalçın için şu ifadeleri kullanmıştı: