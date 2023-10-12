Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'ye baba nasihatı: Aday olma Beşiktaş'ta seçim rüzgarı esmeye devam ederken gözler olası adaylara çevrildi. Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi de henüz nihai kararını vermezken baba Çebi kongreye müdahil oldu.

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Beşiktaş'ta transfer döneminde rakiplerinin gerisinde kalan Ahmet Nur Çebi, ligde de kötü sonuçlar gelmesinin ardından kongre kararı almıştı.

Yönetimini değiştirip daha güçlü bir şekilde başkanlık hayali kuran Çebi'ye, babası Yaşar Kaptan Çebi'den de öneri geldi.

"Sağlığından olma"

Baba Çebi'nin, oğluna şu sözleri söylediği öğrenildi:

Kulübün maddi sıkıntısını çözmek için çok çalıştın. Parayı çarçur etmediğin için birçok söz işittin. Sağlığından daha fazla olmamak için çok sevdiğin kulübüne başkan değil taraftar olmalısın.

Biraz daha düşünecek

Ahmet Nur Çebi’nin, bu sözlerin ardından düşünmek için biraz daha zaman istediği öğrenildi.

Yaşar Kaptan Çebi hangi takımlı?

Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi, Trabzonspor'un genel kurul üyesi durumunda.

Başarılı iş adamı, bordo-mavili takıma yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor.