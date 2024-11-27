Beşiktaş'ta Hasan Arat, Futbol A.Ş Yönetim Kurulu başkanlığından istifa etti

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Beşiktaş Kulübü'nde Başkan Hasan Arat, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Arat'ın yerine Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel getirildi.

Açıklamada ayrıca; Profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine karar verildi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Yücel'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübü'nün resmi hesabından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Kulübümüzden Bilgilendirme



Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;



1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine,



2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.



Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

2 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

3 Aralık 2023'te gerçekleştirilen seçimli olağanüstü kongrede Serdal Adalı'yı geride bırakan Arat, Beşiktaş'ın 35. Başkanı seçilmişti.

Arat döneminde Beşiktaş 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.