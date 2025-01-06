DHA

Siyah-beyazlı camia yeni bir oluşuma girdi. Rakibi Hüseyin Yücel'i yenerek Beşiktaş'ın yeni başkanı olan Serdal Adalı, mazbatasını aldı.

Adalı ilk açıklamasında, "Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu göreve ve emanete layık olacağız." dedi.

YÖNETİM KURULU MAZBATAYI ALDI

Beşiktaş’ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Dolmabahçe Stadyumu’ndaki Moda Merkezi’nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Adalı ve yönetim kurulu üyelerine mazbatalarını, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar verdi.

"BU GÖREVE VE EMANETE LAYIK OLACAĞIZ"

Yeni yılın Beşiktaş’a güzellikler getirmesi temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan başkan Serdal Adalı, "Tarihin en çok katılımlı genel kurulunda rekor oyla bu göreve seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle Beşiktaş’ı bize emanet eden genel kurul üyelerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu göreve ve emanete layık olacağız. Yeni dönemin Beşiktaş için güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

SERDAL ADALI’NIN YÖNETİM LİSTESİ

ASİL: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

YEDEK: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç