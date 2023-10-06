Beşiktaş'ta başkanlığa ilk aday çıktı: Hasan Arat resmen duyurdu Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün aralık ayı başında yapılması düşünülen olağanüstü genel kurulu için ilk başkan adayı Hasan Arat oldu.

ensonhaber.com Beşiktaş'ta aralık ayının başında yapılması düşünülen olağanüstü genel kurul için ilk aday Hasan Arat oldu. Hasan Arat, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm BEŞİKTAŞLILARIN yoludur." açıklamasını yaptı. Hasan Arat, 16 Eylül'de bir sonraki seçimde aday olacağını duyurmuştu. Hasan Arat kimdir? 1959 doğumlu iş adamı Hasan Arat, 5 yıl boyunca Beşiktaş'ta profesyonel olarak basketbol oynadı. 1981'de sona eren aktif sporculuk kariyerinin ardından 1998-2000 arasında Süleyman Seba döneminde Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevinde de bulundu.