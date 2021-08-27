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Beşiktaş'ta Batshuayi formayı istiyor

Beşiktaş'ta Batshuayi formayı istiyor

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirerek ilk 11 için hazır olduğunu söyledi.