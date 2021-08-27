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    Beşiktaş'ta Batshuayi formayı istiyor

    Beşiktaş'ta Batshuayi formayı istiyor

    Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirerek ilk 11 için hazır olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 12:01
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    Beşiktaş, yarın Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

    "OYNAMAK İSTİYORUM"

    Kenan Karaman'ın performansından memnun olmayan siyah-beyazlılarda yeni transfer Michy Batshuayi de çalışmalarına devam ediyor.

    Önceki gün teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya gelen Belçikalı futbolcunun ilk 11'de oynamak için hocasından şans istediği öğrenildi.

    Beşiktaş ta Batshuayi formayı istiyor #1

    22 DAKİKADA ETKİLEDİ

    Gaziantep FK maçında 22 dakika süre alan 27 yaşındaki golcü futbolcu Sergen Yalçın'ı kısa sürede etkilemeyi başardı.

    Deneyimli teknik adamın, Belçikalı santrforu Karagümrük karşısında ilk 11'de başlatması bekleniyor.

    Beşiktaş ta Batshuayi formayı istiyor #2

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